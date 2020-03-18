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    Главная / Торги / Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторождения

    Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003066Дата и время окончания срока приема заявок Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторожденияЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0048-20

    Наименование закупки

    Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_№_02-0048-20_(02.03.2020).rar

    Изменения_в_документации_(17.03.2020).docx

    Извещение № 02-0048-20 (24.03.2020)

    Протокол_подведения_итогов_№_02-0048-20_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-83

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сероглазов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003066Дата и время окончания срока приема заявок Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторожденияЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003066Дата и время вскрытия заявок Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторожденияЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 13:0024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003066Подведение итогов не позднее Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторожденияЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003066Подведение итогов не позднее Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторожденияЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторождения

    Начальная цена

    882 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    73.1

    Услуги рекламные

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Деятельность рекламная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611174/name/5e79e021a7f479.05956885

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка видеоролика на тему: «Цифровой двойник» геолого-технологической модели: продуктивные пласты – скважины – газосборная сеть – пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторождения"

    Кол-во:

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