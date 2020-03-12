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    Главная / Торги / Поставка продукции для участка гальванических химических покрытий

    Поставка продукции для участка гальванических химических покрытий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 20:0012.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940931Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции для участка гальванических химических покрытийЗлатоуст, Парковый проезд 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008940931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1807

    Наименование закупки

    Поставка продукции для участка гальванических химических покрытий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 08:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_1807.doc

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 5019

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    210-nvm@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макеева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд 1

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции для участка гальванических химических покрытий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 20:00 GMT +312.03.2020 20:0012.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940931Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции для участка гальванических химических покрытийЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 06:0013.03.2020 06:0013.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008940931Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции для участка гальванических химических покрытийЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940931Подведение итогов не позднее Поставка продукции для участка гальванических химических покрытийЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции для участка гальванических химических покрытий

    Начальная цена

    4 089 331,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603856/name/5e70bc9a243564.97922427

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

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