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    Главная / Торги / Запрос предложений участниками которого являются только СМСП на право заключения договора на поставку водо-водянного подогревателя согласно ТЗ

    Запрос предложений участниками которого являются только СМСП на право заключения договора на поставку водо-водянного подогревателя согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водо-водяного подогревателя согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    19/ЧФ МЭ/17

    Наименование закупки

    Запрос предложений участниками которого являются только СМСП на право заключения договора на поставку водо-водянного подогревателя согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 912 311-52-96

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    VitaliyStepanishchev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанищев Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка водо-водяного подогревателя согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941264Подведение итогов не позднее Поставка водо-водяного подогревателя согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водо-водяного подогревателя согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    320 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP (г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, склад ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»), согласно Инкотермс 2010, публикация Международной торговой палаты № 715.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.25.11.110

    Теплообменники

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.1

    Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка водо-водянного подогревателя согласно Технического задания"

    Кол-во: 1

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