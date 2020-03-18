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Номер извещения
32008940825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Приборов для нужд АО "КГЭС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 07:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-83
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Екатеринина Арина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборовКемерово, ул. Терешковой, 45
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 11:0018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008940825Дата и время вскрытия заявок Поставка приборовКемерово, ул. Терешковой, 45
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов
Начальная цена
521 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД СДС-ТРЕЙД
Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД
Адрес местонахождения
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
26.51.43.116
26.51
Документация лота
Кол-во: 17.00000
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