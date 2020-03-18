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    Главная / Торги / Поставка Приборов для нужд АО "КГЭС"

    Поставка Приборов для нужд АО "КГЭС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборовКемерово, ул. Терешковой, 45Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008940825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Приборов для нужд АО "КГЭС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 07:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4-20_КГЭС.pdf

    Извещение

    Документация

    Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Екатеринина Арина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборовКемерово, ул. Терешковой, 45

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 11:0018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008940825Дата и время вскрытия заявок Поставка приборовКемерово, ул. Терешковой, 45

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 13:0026.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940825Подведение итогов не позднее Поставка приборовКемерово, ул. Терешковой, 45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов

    Начальная цена

    521 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.116

    Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613462/name/5e7c774578c534.71214625

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 17.00000

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