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Номер извещения
ГП003031
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-78
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 07:00 GMT +323.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003031Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003031Дата и время вскрытия заявок Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003031Подведение итогов не позднее Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
42.99.29.000
Документация лота
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