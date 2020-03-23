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    Главная / Торги / Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).

    Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003031Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    146/20

    Наименование закупки

    Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 06:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание.

    Перечень документов для УЭБ.

    протокол_08_Топаз.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-78

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.a.moroz@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 07:00 GMT +323.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003031Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003031Дата и время вскрытия заявок Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003031Подведение итогов не позднее Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003031Подведение итогов не позднее Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата до 30%.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Классификатор ОКПД2

    42.99.29.000

    Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/633498/name/5ea154f3f04774.26519550

    23.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт приёмного бункера соли теплосилового цеха (инв.№62516)."

    Кол-во:

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