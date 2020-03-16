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    Главная / Торги / Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30

    Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003036Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30ВладивостокПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Таблица цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Дальневосточный
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1

    Почтовый адрес

    690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А

    Контактный телефон

    +423 265 20 503 доб. 252580

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    elena.vishnyakova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишнякова Елена Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Владивосток

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 05:00 GMT +316.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003036Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30Владивосток

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 05:0016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003036Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30Владивосток

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 05:0015.05.2020 05:0015.05.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003036Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30Владивосток

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 05:0015.05.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003036Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30Владивосток

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 30

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации и Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации и Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации и Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1

    690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектные, ремонтно-строительные и специальные работы"

    Кол-во:

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