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    Главная / Торги / Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003029Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003029

    Уникальный номер закупки

    20/КЭС/0013

    Номер закупки

    20/КЭС/0013

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 05:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор

    Закупочная документация

    Обоснование

    Основание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги в области образования Эта группировка также включает: - специальное обучение учеников, страдающих физическими или психическими недостатками, на каждом уровне образования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003029Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 11:0031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003029Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003029Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Начальная цена

    499 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Белово - в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 90 дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    85

    Услуги в области образования

    Классификатор ОКВЭД2

    85

    Образование

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»"

    Кол-во: 1

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