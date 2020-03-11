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Номер извещения
ГП003029
Уникальный номер закупки
20/КЭС/0013
Наименование закупки
Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 05:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
+7 3842 71-95-28
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
Закупки и тендеры Услуги в области образования Эта группировка также включает: - специальное обучение учеников, страдающих физическими или психическими недостатками, на каждом уровне образования
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003029Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 11:0031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003029Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»Кемерово
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по проведению корпоративных семинаров-тренингов для сотрудников ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Начальная цена
499 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Белово - в соответствии с требованиями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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