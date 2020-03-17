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Номер извещения
32008945428
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги спецтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 04:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
ivolgina.e@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иволгина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги спецтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 03:00 GMT +317.03.2020 03:0017.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945428Дата и время окончания срока приема заявок Услуги спецтехники Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 03:0017.03.2020 03:0017.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945428Дата и время вскрытия заявок Услуги спецтехники Хабаровск
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 10:0003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945428Подведение итогов не позднее Услуги спецтехники Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги спецтехники
Начальная цена
925 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
49.41.2
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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