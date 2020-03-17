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    Главная / Торги / Услуги спецтехники

    Услуги спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 03:0017.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945428Дата и время окончания срока приема заявок Услуги спецтехники ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008945428

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 14

    Наименование закупки

    Услуги спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 04:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Форма 3

    Извещение

    Техническое задание

    Приложение №1 к ТЗ

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 03:00 GMT +317.03.2020 03:0017.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945428Дата и время окончания срока приема заявок Услуги спецтехники Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 03:0017.03.2020 03:0017.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945428Дата и время вскрытия заявок Услуги спецтехники Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 10:0003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945428Подведение итогов не позднее Услуги спецтехники Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945428Подведение итогов не позднее Услуги спецтехники Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги спецтехники

    Начальная цена

    925 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.2

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1.00000

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