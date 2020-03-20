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    Главная / Торги / Выбор исполнителя для осуществления поставки, сборки, установки и подключения мебели и бытовой техники

    Выбор исполнителя для осуществления поставки, сборки, установки и подключения мебели и бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор исполнителя для осуществления поставки, сборки, установки и подключения мебели и бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 04:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003027_second_parts_protocol.rtf

    ГП003027_second_parts_protocol_(1).rtf

    ГП003027_second_parts_protocol_(2).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, сборка и установка встроенной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 02:00 GMT +320.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 02:0020.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003027Дата и время вскрытия заявок Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    22.05.2020 11:0022.05.2020 11:0022.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.05.202022.05.2020 11:0022.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, сборка и установка встроенной мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Название объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино в границах улиц Гарнизонной, Пионерской, Мичурина»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Конкурсные заявки должны соответствовать одному или нескольким вариантам выполнения закупки, содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Поставщика. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Поставщика и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту полного исполнения условий закупки при получении товара на складе изготовителя, после приемки Товара, и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) с учетом выплаченных авансовых платежей;
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    31.09.13.190

    Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649240/name/5ec5e0d64433f7.20902616

    21.05.2020

    Анкета

    18.05.2020

    Ориентировочные чертежы встраиваемой кухни

    18.05.2020

    План жилых домов

    18.05.2020

    Форма Банковской Гарантии

    18.05.2020

    Закупочная Документация

    18.05.2020

    Внесение изменений от 17.03.2020 г.

    18.05.2020

    Приложение №1 к лоту №1

    18.05.2020

    Шаблон Договора поставки

    18.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка, сборка и установка встроенной мебели"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 02:00 GMT +320.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникир.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 02:0020.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003027Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техникир.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 11:0015.05.2020 11:0015.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникир.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 11:0015.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникир.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Название объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино в границах улиц Гарнизонной, Пионерской, Мичурина»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Конкурсные заявки должны соответствовать одному или нескольким вариантам выполнения закупки, содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Поставщика. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Поставщика и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту полного исполнения условий закупки при получении товара на складе изготовителя, после приемки Товара, и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) с учетом выплаченных авансовых платежей;
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    27.51.28.130

    Плиты кухонные электрические

    27.51.21.111

    Пылесосы бытовые

    27.51.13.110

    Машины стиральные бытовые

    27.51.11.110

    Холодильники бытовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649243/name/5ec5e1a0a19c48.83662798

    21.05.2020

    Анкета

    18.05.2020

    План Жилых Домов

    18.05.2020

    Форма банковской гарантии

    18.05.2020

    Проект Договора

    18.05.2020

    Закупочная Документация

    18.05.2020

    Внесение изменений от 17.03.2020

    18.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бытовой техники"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка, сборка и установка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 02:00 GMT +320.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, сборка и установка мебелир.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 02:0020.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003027Дата и время вскрытия заявок Поставка, сборка и установка мебелир.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 11:0015.05.2020 11:0015.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка, сборка и установка мебелир.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 11:0015.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка, сборка и установка мебелир.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, сборка и установка мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Название объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино в границах улиц Гарнизонной, Пионерской, Мичурина»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Конкурсные заявки должны соответствовать одному или нескольким вариантам выполнения закупки, содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Поставщика. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Поставщика и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту полного исполнения условий закупки при получении товара на складе изготовителя, после приемки Товара, и подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) с учетом выплаченных авансовых платежей;
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    31.09.13.190

    Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649245/name/5ec5e2b5527517.95227648

    21.05.2020

    Анкета

    18.05.2020

    План Жилых Домов

    18.05.2020

    Форма банковской гарантии

    18.05.2020

    Проект Договора

    18.05.2020

    Закупочная Документация

    18.05.2020

    Внесение изменений от 17.03.2020

    18.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка, сборка и установка мебели"

    Кол-во: 1

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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