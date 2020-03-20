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Номер извещения
ГП003027
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор исполнителя для осуществления поставки, сборки, установки и подключения мебели и бытовой техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 04:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
borodinms@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, сборка и установка встроенной мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 02:00 GMT +320.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 02:0020.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003027Дата и время вскрытия заявок Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
22.05.2020 11:0022.05.2020 11:0022.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка, сборка и установка встроенной мебелир.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, сборка и установка встроенной мебели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Название объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино в границах улиц Гарнизонной, Пионерской, Мичурина»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
31.09.13.190
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка бытовой техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 02:00 GMT +320.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникир.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 02:0020.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003027Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техникир.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 11:0015.05.2020 11:0015.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникир.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Название объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино в границах улиц Гарнизонной, Пионерской, Мичурина»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
27.51.28.130
27.51.21.111
27.51.13.110
27.51.11.110
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка, сборка и установка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 02:00 GMT +320.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, сборка и установка мебелир.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 02:0020.03.2020 02:0020.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003027Дата и время вскрытия заявок Поставка, сборка и установка мебелир.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 11:0015.05.2020 11:0015.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003027Подведение итогов не позднее Поставка, сборка и установка мебелир.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, сборка и установка мебели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Название объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино в границах улиц Гарнизонной, Пионерской, Мичурина»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
31.09.13.190
Документация лота
Кол-во: 1
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