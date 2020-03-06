www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008940409
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка химических средств защиты растений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.03.2020 18:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460539, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Степная, 31/1
Почтовый адрес
460539, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Степная, 31/1
Контактный телефон
+7 3532 26-41-47
Факс
{}
Адрес электронной почты
Zhukovaelena2016@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических средств защиты растений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 14:00 GMT +306.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940409Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических средств защиты растенийОренбург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 18:0006.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008940409Дата и время вскрытия заявок Поставка химических средств защиты растенийОренбург
Подведение итогов не позднее
09.03.2020 16:0009.03.2020 16:0009.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940409Подведение итогов не позднее Поставка химических средств защиты растенийОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических средств защиты растений
Начальная цена
1 595 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА
Все закупки и тендеры МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА
Адрес местонахождения
460539, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Степная, 31/1
20
01
Документация лота
Кол-во: 6600.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.