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Номер извещения
32008940408
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка семян подсолнечника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.03.2020 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460539, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Степная, 31/1
Почтовый адрес
460539, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Степная, 31/1
Контактный телефон
+7 3532 26-41-47
Факс
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Адрес электронной почты
Zhukovaelena2016@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жукова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка семян подсолнечника
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 14:00 GMT +306.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940408Дата и время окончания срока приема заявок поставка семян подсолнечникаОренбург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 17:0006.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008940408Дата и время вскрытия заявок поставка семян подсолнечникаОренбург
Подведение итогов не позднее
09.03.2020 14:0009.03.2020 14:0009.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940408Подведение итогов не позднее поставка семян подсолнечникаОренбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка семян подсолнечника
Начальная цена
3 931 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА
Все закупки и тендеры МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА
Адрес местонахождения
460539, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Степная, 31/1
01
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600.00000
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