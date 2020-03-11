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Номер извещения
ГП003022
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
21/01.03.20/СГНХП/КО/Э Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин SCAD++ (SCAD Office версия 21.1.5.1)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.03.2020 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин SCAD++ (SCAD Office версия 21.1.5.1)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
14.03.202014.03.2020 15:3014.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003022Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин SCAD++ (SCAD Office версия 21.1.5.1)Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин SCAD++ (SCAD Office версия 21.1.5.1)
Начальная цена
365 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
62.01.1
Документация лота
Кол-во: 1
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