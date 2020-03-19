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Номер извещения
32008940361
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
144/01.03.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию и подготовка к поверке хроматографов ПХАЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
01.03.2020 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов "Кристаллюкс-4000М" зав.№1190(инв.№13136339),зав.№ 1197(инв.№13136339)ПХАЛ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов "Кристаллюкс-4000М" зав.№1190(инв.№13136339),зав.№ 1197(инв.№13136339)ПХАЛ
Начальная цена
166 887,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
33.12.2
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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