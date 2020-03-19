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Номер извещения
ГП003020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
143/01.03.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика FB 25-TEU инв.№ 13136959
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
01.03.2020 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-77
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01pai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Продан Артём Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика FB 25-TEU инв.№ 13136959
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 15:30 GMT +319.03.2020 15:3019.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика FB 25-TEU инв.№ 13136959Салават
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 15:3019.03.2020 15:3019.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003020Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика FB 25-TEU инв.№ 13136959Салават
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 15:3020.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003020Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика FB 25-TEU инв.№ 13136959Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию электропогрузчика FB 25-TEU инв.№ 13136959
Начальная цена
38 404,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно договору
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно договоруРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
45.20.2
Документация лота
Кол-во: 1
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