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Номер извещения
ГП003018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Футеровочные плиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.03.2020 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-10
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Svetlana.Emelyanova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Емельянова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Футеровочные плиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 11:00 GMT +320.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003018Дата и время окончания срока приема заявок Футеровочные плитыНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 11:0020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003018Дата и время вскрытия заявок Футеровочные плитыНерюнгри
Подведение итогов не позднее
05.10.2020 11:0005.10.2020 11:0005.10.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003018Подведение итогов не позднее Футеровочные плитыНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Футеровочные плиты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980, (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1). Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
22.21.30.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
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