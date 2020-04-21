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    Главная / Торги / Расходные материалы для нужд Общества

    Расходные материалы для нужд Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.04.2020 04:3021.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940345Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для нужд ОбществаЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008940345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    209/20-ЗП/С-733

    Наименование закупки

    Расходные материалы для нужд Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.03.2020 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора_209зпс

    ТЗ_209зпс

    Форма 10 к закупочной документации_КП_209зпс

    Закупочная_документация_209зпс_ред2.docx

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы для нужд Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.202027.04.2020 07:5027.04.2020 07:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940345Подведение итогов не позднее Расходные материалы для нужд ОбществаЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы для нужд Общества

    Начальная цена

    3 917 636,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    22.22.11.000

    Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

    Классификатор ОКВЭД2

    22.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/635587/name/5ea6a034a12b27.12010446

    27.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 269755.00000

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    Без обеспечения
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    Лоты:
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    Регион:
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