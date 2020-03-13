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    Главная / Торги / Поставка комплекта калибров

    Поставка комплекта калибров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 21:5913.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта калибров614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008946642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта калибров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008946642.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-30

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    SemakinValeriy@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семакин В. А.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта калибров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 21:59 GMT +313.03.2020 21:5913.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008946642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта калибров614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 21:5913.03.2020 21:5913.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008946642Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта калибров614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 15:0013.04.2020 15:0013.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946642Подведение итогов не позднее Поставка комплекта калибров614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 15:0013.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008946642Подведение итогов не позднее Поставка комплекта калибров614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта калибров

    Начальная цена

    3 705 812,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.110

    Калибры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613527/name/5e7c7db9b6a0c8.92541997

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

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