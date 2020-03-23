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Номер извещения
ГП062184
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трассоискатель Radiodetection RD7000+ PLM с генератором TX 10; Каналопромывочная машина ПРЕУС Е1250К; Промышленный дистиллятор ДЭ-70; Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.02.2020 18:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-50-95
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Alik.Sayranov@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сайранов Алик Рамилович
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трассоискатель Radiodetection RD7000+ PLM с генератором TX 10; Каналопромывочная машина ПРЕУС Е1250К; Промышленный дистиллятор ДЭ-70; Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 15:00 GMT +323.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062184Дата и время окончания срока приема заявок Трассоискатель Radiodetection RD7000+ PLM с генератором TX 10; Каналопромывочная машина ПРЕУС Е1250К; Промышленный дистиллятор ДЭ-70; Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP.Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 15:0023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062184Дата и время вскрытия заявок Трассоискатель Radiodetection RD7000+ PLM с генератором TX 10; Каналопромывочная машина ПРЕУС Е1250К; Промышленный дистиллятор ДЭ-70; Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP.Тюменская область
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 16:0014.04.2020 16:0014.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062184Подведение итогов не позднее Трассоискатель Radiodetection RD7000+ PLM с генератором TX 10; Каналопромывочная машина ПРЕУС Е1250К; Промышленный дистиллятор ДЭ-70; Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP.Тюменская область
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.04.202014.04.2020 16:0014.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062184Подведение итогов не позднее Трассоискатель Radiodetection RD7000+ PLM с генератором TX 10; Каналопромывочная машина ПРЕУС Е1250К; Промышленный дистиллятор ДЭ-70; Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP.Тюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трассоискатель Radiodetection RD7000+ PLM с генератором TX 10; Каналопромывочная машина ПРЕУС Е1250К; Промышленный дистиллятор ДЭ-70; Сварочный инвертор KEMPPI MinarcTIG EVO 200MLP.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Опорная база промысла (ОБП) п.Пионерный, центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». (18 км от г. Тарко-Сале)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
27.90.40.190
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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