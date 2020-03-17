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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 10552 «Освоение скважин через сепара ционную установку» на скважинах Чаяндинского НГКМ ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2020-2021гг.

    Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 10552 «Освоение скважин через сепара ционную установку» на скважинах Чаяндинского НГКМ ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2020-2021гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062178Дата и время окончания срока приема заявок 1-10552 «Освоение скважин через сепарационную установку»г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП062178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0026487-370-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 10552 «Освоение скважин через сепара ционную установку» на скважинах Чаяндинского НГКМ ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2020-2021гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    29.02.2020 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 52-10-90 доб. 75462

    Адрес электронной почты

    gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баронова Анна Евгеньевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1-10552 «Освоение скважин через сепарационную установку»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062178Дата и время окончания срока приема заявок 1-10552 «Освоение скважин через сепарационную установку»г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    1-10552 «Освоение скважин через сепарационную установку»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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