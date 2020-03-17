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Номер извещения
ГП062177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор для оказания услуги 10552 «Освоение скважин через сепара ционную установку» на скважинах Западно-Таркосалинского НГКМ ООО «Газпромнефть- -Заполярье» в 2020-2021гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.02.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 75462
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баронова Анна Евгеньевна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Подготовка скважинной жидкости на КП № 2 Западно-Таркосалинского месторождения
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062177Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка скважинной жидкости на КП № 2 Западно-Таркосалинского месторожденияг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Подготовка скважинной жидкости на КП № 2 Западно-Таркосалинского месторождения
Официальный сайт, на котором размещена документация
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