Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008940084 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-69-32 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты plv845@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Паршакова Л. В. Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра" Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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