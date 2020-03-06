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    Главная / Торги / Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 21:5906.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940084Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008940084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    29.02.2020 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_32008940084_ЭТП.PDF

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-69-32

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    plv845@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паршакова Л. В.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 21:59 GMT +306.03.2020 21:5906.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940084Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 21:5906.03.2020 21:5906.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008940084Дата и время вскрытия заявок Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 21:5906.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940084Подведение итогов не позднее Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель проводит специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) в ПАО НПО "Искра", в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и условиями Договора.

    Начальная цена

    826 824,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603300/name/5e70906c9022e1.82969446

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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