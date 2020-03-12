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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП062176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий (конференции, форумы, выставки, семинары, тренинги, сессии и оценочные мероприятия) сотрудникам ООО «ГПН-ГЕО», информационное сопровождение обучающих и развивающих мероприятий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.02.2020 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Контактный телефон
+7 812 449-70-33
Адрес электронной почты
GPN-GEO_Contracts@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Виноградова Мария Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий, информационное сопровождение обучающих и развивающих мероприятий
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062176Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий, информационное сопровождение обучающих и развивающих мероприятийСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по организации обучающих и развивающих мероприятий, информационное сопровождение обучающих и развивающих мероприятий
Официальный сайт, на котором размещена документация
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