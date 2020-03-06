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    Главная / Торги / Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003261

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Договор

    Форма ТКП

    Документация запроса цен

    Потокол_ГП003261.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4963

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.semushin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 09:0027.03.2020 09:0027.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003261Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 09:0027.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003261Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.29.13

    Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641257/name/5eb41866425d14.74200408

    07.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр топливный 32/925932"

    Кол-во: 170

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный ДВС 330560632"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Фильтр гидравлический напорный 52820404"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный ДВС 330560552"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный наружный 32/925682"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Фильтр гидравлический напорный Mi000351"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляный 65.05510-5020B"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Фильтр гидравлический тонкой очистки S054523"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный кабины 363-205-62160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Фильтр гидравлический 10874960"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Фильтр масляный компрессора 37438-05601"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Фильтр воздушный AG900"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Фильтр топливный Difa 6126"

    Кол-во: 600

    "Позиция 14"

    "Фильтр топливный S2340-11341"

    Кол-во: 70

    "Позиция 15"

    "Ремень приводной A-2000"

    Кол-во: 60

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