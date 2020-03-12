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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для СВТ

    Поставка комплектующих для СВТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940077Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение комплектующих для СВТ МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008940077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для СВТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.02.2020 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    проект договора

    извещение

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 231-44-05

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение комплектующих для СВТ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940077Подведение итогов не позднее Приобретение комплектующих для СВТ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение комплектующих для СВТ

    Начальная цена

    804 185,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием в разделе 9 и проектом договора в разделе 8.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием в разделе 9 и проектом договора в разделе 8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием в разделе 9 и проектом договора в разделе 8.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23

    Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)"

    Кол-во:

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