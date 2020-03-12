www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008940077
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектующих для СВТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.02.2020 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
Почтовый адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
Контактный телефон
+7 499 231-44-05
Факс
+7 499 202-81-60
Адрес электронной почты
zakupkimit@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганич Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение комплектующих для СВТ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение комплектующих для СВТ
Начальная цена
804 185,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием в разделе 9 и проектом договора в разделе 8.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием в разделе 9 и проектом договора в разделе 8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Адрес местонахождения
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
28.23.25.000
28.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.