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    Главная / Торги / Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Урен-гойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Урен-гойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 21:5913.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940013Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008940013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Урен-гойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    29.02.2020 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Решение о внесении изменений

    Откорректированное приложени е №1 к договору

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-38

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    DorofeevVitaliy@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорофеев В. С.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 21:5913.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940013Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Начальная цена

    2 122 772,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 3.00000

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