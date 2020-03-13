Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Урен-гойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008940013 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Урен-гойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-71-38 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты DorofeevVitaliy@npoiskra.ru Ф.И.О. контактного лица Дорофеев В. С. Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра" Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru