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Номер извещения
32008940013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Урен-гойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.02.2020 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-38
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
DorofeevVitaliy@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорофеев В. С.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.04.202013.04.2020 21:5913.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940013Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка деталей и сборочных единиц агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ", "ДКС (2 очередь) на УКПГ-5В Уренгойского НГКМ", "ДКС на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ"
Начальная цена
2 122 772,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.99
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
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