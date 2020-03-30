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Номер извещения
ГП062169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка грохотов ГИТ-63 (2 шт.) и питателей ПП 2-12-45М (2 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.02.2020 07:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-22-52
Факс
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Адрес электронной почты
stovin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Товин Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка грохотов ГИТ-63 (2 шт.) и питателей ПП 2-12-45М (2 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.03.2020 12:00 GMT +330.03.2020 12:0030.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062169Дата и время окончания срока приема заявок Закупка грохотов ГИТ-63 (2 шт.) и питателей ПП 2-12-45М (2 шт.)Челябинск
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 13:0024.04.2020 13:0024.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062169Подведение итогов не позднее Закупка грохотов ГИТ-63 (2 шт.) и питателей ПП 2-12-45М (2 шт.)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка грохотов ГИТ-63 (2 шт.) и питателей ПП 2-12-45М (2 шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
28.92.40.110
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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