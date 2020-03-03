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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433)

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 12:0003.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062166Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433) Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП062166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1000608433

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 21:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание_Чайковский (КР ЛЧ)

    ТЧ.part4

    ТЧ.part5

    ТЧ.part6

    Условия_Банковского_сопровождения

    Форма согласия с условиями договора.docx

    Проект договора КР

    Приложение 1. Форма КП 1.1 ГТГ Чайковский Урен-Новоп 1594-1751 ППЗ 1000608433

    ОТК.КР ЛЧ МГ Уренгой-Новопсков 15943-1751 (4км) (ППЗ 608433)

    ТЧ.part1

    ТЧ.part2

    ТЧ.part3

    ГП062166_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-46 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексвеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2020 12:00 GMT +303.03.2020 12:0003.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062166Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433) Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.03.2020 12:0003.03.2020 12:0003.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062166Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433) Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2020 15:0009.04.2020 15:0009.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062166Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433) Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 15:0009.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062166Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433) Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612885/name/5e7b71bceb26a9.75816874

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ТРУБ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" 1647-1670КМ (4 КМ). АЛМАЗНОЕ ЛПУ МГ. ИНВ. №247. (ППЗ 1000608433)"

    Кол-во:

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