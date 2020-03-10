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    Главная / Торги / Право заключения договора на оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов

    Право заключения договора на оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062160Дата и время окончания срока приема заявок Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП062160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 19:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении открытого запроса предложений

    Приложение № 1 Техническое задание

    Приложение № 2 Проект договора

    02.03.2020 Документация процедуры закупки

    Выписка_из_протокола.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    +7 912 875-57-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлева Елена Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062160Дата и время окончания срока приема заявок Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062160Дата и время вскрытия заявок Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 23:0023.03.2020 23:0023.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062160Подведение итогов не позднее Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 23:0023.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062160Подведение итогов не позднее Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов

    Начальная цена

    1 680 857,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно требованиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно требованиям закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610390/name/5e78f784a8c0e3.93358246

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по сопровождению web-сайтов . Техническое обслуживание, администрирование, наполнение контентом в течении 1 года"

    Кол-во: 1

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