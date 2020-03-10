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Номер извещения
ГП062160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 19:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 912 875-57-55
Факс
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Адрес электронной почты
tender@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Елена Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062160Дата и время окончания срока приема заявок Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062160Дата и время вскрытия заявок Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 23:0023.03.2020 23:0023.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062160Подведение итогов не позднее Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.03.202023.03.2020 23:0023.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062160Подведение итогов не позднее Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтовМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание регулярных услуг технической поддержки web сайтов Платформы НТИ, а именно: ntinews.ru; leaders.ntinews.ru; map.ntinews.ru; rf2035.net; дополнительных услуг по доработке внешнего вида сайтов
Начальная цена
1 680 857,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно требованиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно требованиям закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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