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    Главная / Торги / Бронзовые заготовки

    Бронзовые заготовки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бронзовых заготовокОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП062159

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бронзовые заготовки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 19:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП062159_second_parts_protocol.rtf

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    M.Kravchenko@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бронзовых заготовок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 13:00 GMT +312.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062159Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бронзовых заготовокОрск

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062159Подведение итогов не позднее Поставка бронзовых заготовокОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062159Подведение итогов не позднее Поставка бронзовых заготовокОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бронзовых заготовок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По заявке Покупателя

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    24.44

    Медь

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/658870/name/5ed77ac5bbc293.07820985

    03.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бронза (Кольцо нажимное) 08С12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Бронза (Втулка направляющая) 08С12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Бронза (Грундбукса) 08С12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Бронза (Кольцо нажимное) 08С12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Бронзовые втулки 08С12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Бронзовые втулки 08С12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Бронза (втулка нажимная) О5Ц5С5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Бронза (втулка направляющая) О5Ц5С5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бронза (втулка направляющая) О5Ц5С5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Бронза (Пробка сквозная) А9ЖЗЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Бронза (Кольцо опорное) А9ЖЗЛ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Бронза (Кольцо нажимное) А9ЖЗЛ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Бронза (Пробка М4) А9ЖЗЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Пруток латунный Л-63 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Латунь листовая Л-63 ГОСТ 931-90"

    Кол-во: 1

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