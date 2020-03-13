Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО «Организация «Агат» по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008939407 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО «Организация «Агат» по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ

Все закупки и тендеры АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ Юридический адрес 125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Почтовый адрес 125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1 Контактный телефон +7 499 972-90-00 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@agat-roscosmos.ru Ф.И.О. контактного лица Карпов Вячеслав Игоревич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru