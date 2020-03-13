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Номер извещения
32008939407
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО «Организация «Агат» по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1
Контактный телефон
+7 499 972-90-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@agat-roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпов Вячеслав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры
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Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939407Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939407Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 23:5920.03.2020 23:5920.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939407Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 23:5920.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939407Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1
Начальная цена
996 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями проекта договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями проекта договора и технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
Все закупки и тендеры АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,
125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1
71.12.19.100
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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