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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО «Организация «Агат» по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1

    Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО «Организация «Агат» по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939407Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008939407

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО «Организация «Агат» по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 18:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_3_на_сайт.pdf

    приложение_1_на_сайт.pdf

    проложение_3_на_сайт.pdf

    проложение_2_на_сайт.pdf

    Извещение

    Проект договора

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
    Все закупки и тендеры АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1

    Контактный телефон

    +7 499 972-90-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@agat-roscosmos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпов Вячеслав Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939407Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939407Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 23:5920.03.2020 23:5920.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939407Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 23:5920.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939407Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке рабочей документации на увеличение мощности и производительности систем кондиционирования нежилого здания АО "Организация "Агат" по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1

    Начальная цена

    996 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями проекта договора и технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договора и технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями проекта договора и технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ
    Все закупки и тендеры АО ОРГАНИЗАЦИЯ АГАТ

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1,

    125047, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.100

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610356/name/5e78c94c9bbc35.86017444

    23.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610358/name/5e78c952b33007.16541444

    23.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610360/name/5e78c95e3a9f90.25244620

    23.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610359/name/5e78c9591348b8.97011632

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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