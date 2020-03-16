ЗЗ/20-0028-0052 Поставка компоновок ОРЭ для нужд АО "Татнефтеотдача и АО "САНЕКО"

Поставка компоновок ОРЭ для нужд АО "Татнефтеотдача и АО "САНЕКО"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка компоновок ОРЭ для нужд АО "Татнефтеотдача и АО "САНЕКО"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

По факту поставки, в течение 90 к.д.

УК АЛРЕП Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Компоновка на скв.№ 885п для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Компоновка на скв.№ 1274 для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Компоновка на скв.№ 1516 для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Компоновка на скв.№ 1517 для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Компоновка на скв.№ 1519 для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Компоновка на скв.№ 1521 для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Компоновка на скв.№ 1525 для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Компоновка на скв.№ 1527 для одновременно-раздельной добычи с помощью УЭЦН с регулируемыми электроклапанами на нижний и верхний пласты" Кол-во: 1