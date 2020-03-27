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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Автобус Паз 320540, г. Новый Уренгой, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.100
Номер извещения
ГП062110
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Автобус Паз 320540, год выпуска 2005, (инв. № ЦБ-000004), номер О 360 ЕТ 89. Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.100
Начальная цена
110000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 17:48 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автобус Паз 320540, год выпуска 2005, (инв. № ЦБ-000004), номер О 360 ЕТ 89
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
17900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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