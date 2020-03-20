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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»

    Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939792Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008939792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    75

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 20:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_075_от_07.04.2020.doc

    Уведомление_2_от_07.04.2020.docx

    Протокол_итоги_075.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 499 580-49-99 доб. 43076

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    AYEgorova@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егорова Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939792Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939792Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2020 23:5907.04.2020 23:5907.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939792Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 23:5907.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939792Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»

    Начальная цена

    1 422 302,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/638339/name/5ea97f568a9dc6.78328503

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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