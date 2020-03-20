www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008939792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
28.02.2020 20:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
Контактный телефон
+7 499 580-49-99 доб. 43076
Факс
+7 499 580-49-98
Адрес электронной почты
AYEgorova@amurgpz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егорова Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939792Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939792Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»Москва
Подведение итогов не позднее
07.04.2020 23:5907.04.2020 23:5907.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939792Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационно-справочной системе «Техэксперт»
Начальная цена
1 422 302,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Адрес местонахождения
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
62.01.29
62.01
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.