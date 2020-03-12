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Номер извещения
ГП062140
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа заготовки Заказчика изделия «Наделка» чертеж 9900.60.07.761 – 1 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 18:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-37
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Dmitriy.Perminov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Перминов Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поиск подрядчика:выполнить полную механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт. Условия выполнения работ – полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа 9900.60.07.761 заказчика (отгрузка заготовки в работу 11 неделя 2020 г.). Необходимый срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заготовки. Заготовка готова к отгрузке в работу по эскизу - 9900.60.07.761Э.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 08:30 GMT +312.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062140Дата и время окончания срока приема заявок Поиск подрядчика:выполнить полную механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт. Условия выполнения работ – полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа 9900.60.07.761 заказчика (отгрузка заготовки в работу 11 неделя 2020 г.). Необходимый срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заготовки. Заготовка готова к отгрузке в работу по эскизу - 9900.60.07.761Э. Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 08:3012.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062140Дата и время вскрытия заявок Поиск подрядчика:выполнить полную механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт. Условия выполнения работ – полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа 9900.60.07.761 заказчика (отгрузка заготовки в работу 11 неделя 2020 г.). Необходимый срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заготовки. Заготовка готова к отгрузке в работу по эскизу - 9900.60.07.761Э. Колпино
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 09:0012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062140Подведение итогов не позднее Поиск подрядчика:выполнить полную механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт. Условия выполнения работ – полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа 9900.60.07.761 заказчика (отгрузка заготовки в работу 11 неделя 2020 г.). Необходимый срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заготовки. Заготовка готова к отгрузке в работу по эскизу - 9900.60.07.761Э. Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062140Подведение итогов не позднее Поиск подрядчика:выполнить полную механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт. Условия выполнения работ – полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа 9900.60.07.761 заказчика (отгрузка заготовки в работу 11 неделя 2020 г.). Необходимый срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заготовки. Заготовка готова к отгрузке в работу по эскизу - 9900.60.07.761Э. Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поиск подрядчика:выполнить полную механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт. Условия выполнения работ – полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа 9900.60.07.761 заказчика (отгрузка заготовки в работу 11 неделя 2020 г.). Необходимый срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заготовки. Заготовка готова к отгрузке в работу по эскизу - 9900.60.07.761Э.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка заготовок до места выполнения работ и вывоз готовой продукции (вместе с остатками материала) производится силами и за счет заказчика (г. Санкт-Петербург).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.62
Кол-во: 1
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