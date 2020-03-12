Лот 1

Поиск подрядчика:выполнить полную механическую обработку заготовки «Наделка» 9900.60.07.761 – 1 шт. Условия выполнения работ – полная м/о в соответствии с тех. требованием чертежа 9900.60.07.761 заказчика (отгрузка заготовки в работу 11 неделя 2020 г.). Необходимый срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента получения заготовки. Заготовка готова к отгрузке в работу по эскизу - 9900.60.07.761Э.