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    Главная / Торги / Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков для нужд АО «НПО автоматики».

    Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков для нужд АО «НПО автоматики».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939339Дата и время окончания срока приема заявок Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008939339

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    376

    Наименование закупки

    Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков для нужд АО «НПО автоматики».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация о закупке

    Приложение №2

    Приложение №1

    Протокол_об_итогах_закупки_от_10.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 263-71-08

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимова Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939339Дата и время окончания срока приема заявок Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 07:0006.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939339Дата и время вскрытия заявок Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939339Подведение итогов не позднее Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков

    Начальная цена

    29 581 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    147 905,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    147 905,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596960/name/5e68c914b54559.51988443

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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