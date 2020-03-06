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Номер извещения
32008939339
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков для нужд АО «НПО автоматики».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 263-71-08
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трофимова Юлия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939339Дата и время окончания срока приема заявок Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 07:0006.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939339Дата и время вскрытия заявок Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка комплекта аналоговых сложно-функциональных блоков
Начальная цена
29 581 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
147 905,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
71.12.17.000
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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