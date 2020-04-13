открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Лот №1: Автомобиль легковой, Mercedes-Benz, S-500 (VIN WDD2221851A226314, гос. номер О 627 ЕУ 198). Местонахождение: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Введенский, пр-кт Добролюбова, д. 11, литера Е. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ОТП ТЭК»