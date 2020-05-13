www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП062084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Запроса на поставку Сварочной проволоки Св-08Х14Н8С3Б; Св-08Г2С (0); Св-08ГС, в общем количестве 21550 кг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
oksana.timina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Тимина Оксана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сварочные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2020 12:00 GMT +313.05.2020 12:0013.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062084Дата и время окончания срока приема заявок Сварочные материалы Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
13.05.2020 12:0013.05.2020 12:0013.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062084Дата и время вскрытия заявок Сварочные материалы Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сварочные материалы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28
Документация лота
Кол-во: 21550
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.