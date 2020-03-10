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    Главная / Торги / Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»)

    Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062080Дата и время окончания срока приема заявок Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП062080

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП062080_second_parts_protocol.rtf

    Заявка на участие

    Извещение

    Соглашение о конфиденциальности

    Свидетельство изготовителя

    Справка об опыте работы

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Keldyusheva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кельдюшева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062080Дата и время окончания срока приема заявок Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Колпино

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 12:0010.04.2020 12:0010.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062080Подведение итогов не позднее Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 12:0010.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062080Подведение итогов не позднее Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.114

    Экскаваторы карьерные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621443/name/5e8ebb0ae2ba40.50953358

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3536.11.06.000 Тормоз"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "3536.09.06.000-01 Тормоз"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "3550.11.06.000 Тормоз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "3549.10.06.000 Тормоз"

    Кол-во: 1

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    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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