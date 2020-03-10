Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП062080 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Тормоза в готовом виде, в соответствии с чертежно-конструкторской документацией (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова») Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-83-72 Факс Адрес электронной почты Irina.Keldyusheva@iz-kartex.com Ф.И.О. контактного лица Кельдюшева Ирина Викторовна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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