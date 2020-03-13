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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП062069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обязательное страхование автогражданской ответственности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
i.razorenov@gesbelgorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разоренов Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обязательное страхование автогражданской ответственности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 16:00 GMT +313.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062069Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности Белгород
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062069Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование автогражданской ответственности Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование автогражданской ответственности
Начальная цена
222 084,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
65.1
Документация лота
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