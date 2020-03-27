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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Здания складов ОРСа №2, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт Пангоды, территория База ОРСа №2 Запсибгазторг, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт Пангоды, территория База ОРСа №2 Запсибгазторг.
Номер извещения
ГП062057
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
1. Недвижимое имущество: 1.1. Здание складов ОРСа № 2, нежилое здание (площадь 2 315,20 кв.м., этажность – 1, инв. № 463п), кадастровый номер 89:04:000000:2520. 2. Сооружения производственно-складского комплекса: 2.1. Ограждение территории базы филиала «ПАНГОДЫГАЗТОРГ» (ОРС №2), сооружение хозяйственное (протяженность 1436,00 м., инв. № 482п), кадастровый номер 89:04:020101:554; 2.2. Кольцевой противопожарный водовод, сооружение промышленное (протяженность 1245м., инв. № 484п), кадастровый номер 89:04:020101:555. 3. Неотделимые улучшения: 3.1. Газовое оборудование и газификация т/о Пангоды №5, протяж. 119,8м, инв. № 3909; 3.2. Система электроснабжения №10, инв. № 3919; 3.3. Узел учета тепловой энергии (база пангоды ск. орса №2), инв. № 3783; 3.4. Узел учета энергоресурсов (склад Шатский), инв. № 3377; 3.5. Пожарная сигнализация База Пангоды склад прод. №2, инв. № 3524; 3.6. Охранно-пожарная сигнализация (Пангоды склад № 3,4), инв. № 3742; 3.7. Осветительные сети (склад 3,4 база Пангоды), инв. № 3745; 3.8. Осветительные сети (база Пангоды), инв. № 3704. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт Пангоды, территория База ОРСа №2 Запсибгазторг.
Начальная цена
5162499.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
520000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 17:14 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
1. Недвижимое имущество: 1.1. Здание складов ОРСа № 2, нежилое здание (площадь 2 315,20 кв.м., этажность – 1, инв. № 463п), кадастровый номер 89:04:000000:2520. 2. Сооружения производственно-складского комплекса: 2.1. Ограждение территории базы филиала «ПАНГОДЫГАЗТОРГ» (ОРС №2), сооружение хозяйственное (протяженность 1436,00 м., инв. № 482п), кадастровый номер 89:04:020101:554; 2.2. Кольцевой противопожарный водовод, сооружение промышленное (протяженность 1245м., инв. № 484п), кадастровый номер 89:04:020101:555. 3. Неотделимые улучшения: 3.1. Газовое оборудование и газификация т/о Пангоды №5, протяж. 119,8м, инв. № 3909; 3.2. Система электроснабжения №10, инв. № 3919; 3.3. Узел учета тепловой энергии (база пангоды ск. орса №2), инв. № 3783; 3.4. Узел учета энергоресурсов (склад Шатский), инв. № 3377; 3.5. Пожарная сигнализация База Пангоды склад прод. №2, инв. № 3524; 3.6. Охранно-пожарная сигнализация (Пангоды склад № 3,4), инв. № 3742; 3.7. Осветительные сети (склад 3,4 база Пангоды), инв. № 3745; 3.8. Осветительные сети (база Пангоды), инв. № 3704.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
527900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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