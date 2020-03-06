Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Заказчик производит оплату по Договору в безналичном порядке в течение 15 (пяти) дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной.