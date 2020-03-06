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    Главная / Торги / Поставка офисных кресел

    Поставка офисных кресел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939524Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисных креселМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008939524

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисных кресел

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

    Юридический адрес

    125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,

    Почтовый адрес

    125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.

    Контактный телефон

    +7 495 969-26-17 доб. 1113

    Факс

    +7 495 787-60-58

    Адрес электронной почты

    fadeeva@apkpro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисных кресел

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939524Подведение итогов не позднее Поставка офисных креселМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисных кресел

    Начальная цена

    252 640,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставка товара: г. Москва, ул. Часовая, д. 21Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Заказчик производит оплату по Договору в безналичном порядке в течение 15 (пяти) дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
    Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

    Адрес местонахождения

    125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,

    125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594261/name/5e627aa3c028a0.52184990

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 60.00000

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