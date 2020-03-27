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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Здания овощехранилища на 2000 т, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт Пангоды, территория База ОРСа №2 Запсибгазторг, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт Пангоды, территория База ОРСа №2 Запсибгазторг.
Номер извещения
ГП062053
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
1. Недвижимое имущество: 1.1. Здание овощехранилища на 2000 т, нежилое здание (общая площадь 2427,90 кв.м., этажность – 1, инв. № 464п), кадастровый номер 89:04:000000:2515. 2. Неотделимые улучшения: 2.1. Газовое оборудование и газификация т/о Пангоды №4, протяж. 132,8 м., инв. № 3908; 2.2. Система электроснабжения №7, инв. № 3916; 2.3. Узел учета энергоресурсов (Овощехранилище на 2000 т), инв. № 3340; 2.4. Осветительные сети (база Пангоды овощехранилище на 2000т), инв. № 3747; 2.5. Узел учета тепловой энергии (база пангоды ск. на 2000т), инв. № 3782; 2.6. Пожарная сигнализация (база Пангоды склад овощехр.), инв. № 3701. Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт Пангоды, территория База ОРСа №2 Запсибгазторг.
Начальная цена
2990301.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
300000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 17:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
1. Недвижимое имущество: 1.1. Здание овощехранилища на 2000 т, нежилое здание (общая площадь 2427,90 кв.м., этажность – 1, инв. № 464п), кадастровый номер 89:04:000000:2515. 2. Неотделимые улучшения: 2.1. Газовое оборудование и газификация т/о Пангоды №4, протяж. 132,8 м., инв. № 3908; 2.2. Система электроснабжения №7, инв. № 3916; 2.3. Узел учета энергоресурсов (Овощехранилище на 2000 т), инв. № 3340; 2.4. Осветительные сети (база Пангоды овощехранилище на 2000т), инв. № 3747; 2.5. Узел учета тепловой энергии (база пангоды ск. на 2000т), инв. № 3782; 2.6. Пожарная сигнализация (база Пангоды склад овощехр.), инв. № 3701.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
307900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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