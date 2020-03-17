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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008939164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению медицинских лабораторных исследований
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 07:00 GMT +317.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939164Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 07:0017.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939164Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 11:3017.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939164Подведение итогов не позднее Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 076 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
86.90.15.000
86.90
Документация лота
Кол-во: 11076.00000
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