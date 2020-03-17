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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению медицинских лабораторных исследований

    Оказание услуг по проведению медицинских лабораторных исследований

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939164Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008939164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению медицинских лабораторных исследований

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__№3.pdf

    Извещение

    Извещение о внесении изменений в документацию

    Приложение № 1 (проект договора)

    Документация о закупке

    Приложение № 2 (тех задание)

    Приложение № 1 к ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 07:00 GMT +317.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939164Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 07:0017.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008939164Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 11:3017.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939164Подведение итогов не позднее Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 11:3017.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939164Подведение итогов не позднее Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведению медицинских лабораторных исследований

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 076 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    86.90.15.000

    Услуги медицинских лабораторий

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606715/name/5e7332a0e1fdb6.07574984

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 11076.00000

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    Регион:
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