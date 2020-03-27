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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи производственно-складского комплекса, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, промузел Пелей, Панель IX, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ЯНАО, г. Ноябрьск, промузел Пелей, Панель IX.
Номер извещения
ГП062041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
- Земельный участок база Ноябрьск, общая площадь 64 739,00 кв.м. (инв. № 8003), кадастровый номер 89:12:111109:173; - Овощехранилище №1, нежилое здание, общая площадь 1 226,30 кв.м. (инв. № 5241), кадастровый номер 89:12:111101:1373; - Квасильно-засолочный цех, нежилое здание, общая площадь 518,50 кв.м. (инв. № 5242), кадастровый номер 89:12:111101:1377; - Холодильник на 500 тн, нежилое здание, общая площадь 918,40 кв.м. (инв. № 5243), кадастровый номер 89:12:111101:1374; - Овощехранилище №2, нежилое здание, общая площадь 1230,90 кв.м. (инв. № 5244), кадастровый номер 89:12:111101:1375; - Склад №21, нежилое здание, общая площадь 597,70 кв.м. (инв. № 5245), кадастровый номер 89:12:111101:1372; - Склад №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, нежилое здание, общая площадь 4 455,50 кв.м. (инв. № 5246), кадастровый номер 89:12:111101:1379; - Производственно-промышленное здание, нежилое здание, общая площадь 1 339,80 кв.м. (инв. № 5247), кадастровый номер 89:12:111101:1371; - Тёплая стоянка, нежилое здание, общая площадь 1 320,60 кв.м. (инв. № 5248), кадастровый номер 89:12:111101:1380; - Склад № 17, нежилое здание, общая площадь 3 188,90 кв.м. (инв. № 5249), кадастровый номер 89:12:111101:1378; - Холодильник на 300 тн, нежилое здание, общая площадь 1 105,40 кв.м. (инв. № 8/0000656), кадастровый номер 89:12:111101:1370; - Административно-бытовой корпус, нежилое здание, общая площадь 1 188,60 кв.м. (инв. № 4931), кадастровый номер 89:12:111101:1376; - Эстакада, инв. № 4707; - Эстакада, инв. № 4708; - Узел учета тепла АБК, инв. № 7359; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7452; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7453; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7531; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7387; - Пожарная сигнализация АБК, инв. № 5082; - ОПС, инв. № 5310; - ОПС базы, инв. № 5257; - Система ОПС, инв. № 5496; - Движимое имущество. Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, промузел Пелей, Панель IX.
Начальная цена
216027480.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
7000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 17:06 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
- Земельный участок база Ноябрьск, общая площадь 64 739,00 кв.м. (инв. № 8003), кадастровый номер 89:12:111109:173; - Овощехранилище №1, нежилое здание, общая площадь 1 226,30 кв.м. (инв. № 5241), кадастровый номер 89:12:111101:1373; - Квасильно-засолочный цех, нежилое здание, общая площадь 518,50 кв.м. (инв. № 5242), кадастровый номер 89:12:111101:1377; - Холодильник на 500 тн, нежилое здание, общая площадь 918,40 кв.м. (инв. № 5243), кадастровый номер 89:12:111101:1374; - Овощехранилище №2, нежилое здание, общая площадь 1230,90 кв.м. (инв. № 5244), кадастровый номер 89:12:111101:1375; - Склад №21, нежилое здание, общая площадь 597,70 кв.м. (инв. № 5245), кадастровый номер 89:12:111101:1372; - Склад №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, нежилое здание, общая площадь 4 455,50 кв.м. (инв. № 5246), кадастровый номер 89:12:111101:1379; - Производственно-промышленное здание, нежилое здание, общая площадь 1 339,80 кв.м. (инв. № 5247), кадастровый номер 89:12:111101:1371; - Тёплая стоянка, нежилое здание, общая площадь 1 320,60 кв.м. (инв. № 5248), кадастровый номер 89:12:111101:1380; - Склад № 17, нежилое здание, общая площадь 3 188,90 кв.м. (инв. № 5249), кадастровый номер 89:12:111101:1378; - Холодильник на 300 тн, нежилое здание, общая площадь 1 105,40 кв.м. (инв. № 8/0000656), кадастровый номер 89:12:111101:1370; - Административно-бытовой корпус, нежилое здание, общая площадь 1 188,60 кв.м. (инв. № 4931), кадастровый номер 89:12:111101:1376; - Эстакада, инв. № 4707; - Эстакада, инв. № 4708; - Узел учета тепла АБК, инв. № 7359; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7452; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7453; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7531; - Узел учета тепловой энергии, инв. № 7387; - Пожарная сигнализация АБК, инв. № 5082; - ОПС, инв. № 5310; - ОПС базы, инв. № 5257; - Система ОПС, инв. № 5496; - Движимое имущество.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
7007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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