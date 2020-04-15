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    Главная / Торги / Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП062063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    074/МЕД-20

    Наименование закупки

    Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.Техническое задание

    3.Проект Договора

    1.Документация_074_МЕД-продление_-_4.docx

    3._21.04.20_Итоги_голосования.7z

    1.136-2-2020-МЕД_от_21.04.2020.docx

    2.Приложение_№_1_ЗКЭ_074МЕД.docx.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2020 11:00 GMT +315.04.2020 11:0015.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2020 10:0016.04.2020 10:0016.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062063Дата и время вскрытия заявок Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 10:0021.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062063Подведение итогов не позднее Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД РоссииМосква, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    404 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.150

    Кислород

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632008/name/5e9f1c81f01678.24386403

    21.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632005/name/5e9f1c75eb0954.54407280

    21.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/632006/name/5e9f1c7c390f57.66833066

    21.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кислорода жидкого медицинского для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 1

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    Лоты:
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    Регион:
    Свердловская область
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