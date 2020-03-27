Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи транспортного средства - МУСОРОВОЗ КО-427-03 на шасси КАМАЗ-65115, 2010 года выпуска, гос. номер А 924 ХЕ 89, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона

Номер извещения ГП062037

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора МУСОРОВОЗ КО-427-03 на шасси КАМАЗ-65115, 2010 год выпуска, гос. номер А 924 ХЕ 89, инв. № 1395; Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона

Начальная цена 950000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 100000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок