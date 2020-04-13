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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: автотранспортная техника в количестве 106 единиц. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лот 62: Фургон мастерская ЗИЛ131МТР АТМ М1 VIN XTZ00131НМ0949944 ш.949944 N В 471АЕ Д.890992 инв №242780130

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: автотранспортная техника в количестве 106 единиц. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лот 62: Фургон мастерская ЗИЛ131МТР АТМ М1 VIN XTZ00131НМ0949944 ш.949944 N В 471АЕ Д.890992 инв №242780130

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.04.2020 12:0013.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062036Дата и время окончания срока приема заявок Лот 62: Фургон мастерская ЗИЛ131МТР АТМ М1 VIN XTZ00131НМ0949944 ш.949944 N В 471АЕ Д.890992 инв №242780130МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: автотранспортная техника в количестве 106 единиц. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лот 62: Фургон мастерская ЗИЛ131МТР АТМ М1 VIN XTZ00131НМ0949944 ш.949944 N В 471АЕ Д.890992 инв №242780130

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП062036

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 62: Фургон мастерская ЗИЛ131МТР АТМ М1 VIN XTZ00131НМ0949944 ш.949944 N В 471АЕ Д.890992 инв №242780130

    Начальная цена

    312000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    28-02-2020 17:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    14.04.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение №1. Перечень автотранспортной техники (106 единиц)

    ПП_Автотранспортная_техника_106_ед_перенос_сроков.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Фотоматериалы по транспорту размещены по адресу https://yadi.sk/d/ihHR8ZYJu7gGfQ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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