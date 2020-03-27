Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи транспортного средства - Грузовой фургон 387 81000001010 на шасси КАМАЗ, 2010 года выпуска, гос. номер А 764 СВ 89, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона

Номер извещения ГП062035

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора Грузовой фургон 387 81000001010 на шасси КАМАЗ, 2010 год выпуска, гос. номер А 764 СВ 89, инв. № 1396; Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона

Начальная цена 1300000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 130000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок