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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008940047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос котировок в электронной форме на поставку широкоформатной бумажной продукции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
29.02.2020 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
Почтовый адрес
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
Контактный телефон
+7 499 231-44-02
Факс
+7 499 202-81-60
Адрес электронной почты
zakupkimit@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ганич Евгения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка широкоформатной бумажной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка широкоформатной бумажной продукции
Начальная цена
347 897,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Березовая аллея, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
Адрес местонахождения
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,
127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10
17.12.14.140
17.12.1
Документация лота
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