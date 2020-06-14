Проведение запроса предложений на реализацию материалов повторного использования (МПИ)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара осуществляется Покупателем на условиях предоплаты в размере 100% от стоимости партии товара, установленной в спецификации. Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета. Поставка Товара осуществляется только на складе Поставщика, в стоимость входит погрузо-разгрузочные работы