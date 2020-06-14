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Номер извещения
ГП062103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение запроса предложений на реализацию материалов повторного использования (МПИ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
Почтовый адрес
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
Контактный телефон
+7 495 663-12-58
Факс
--
Адрес электронной почты
v.sapogova@translom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сапогова Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2020 17:00 GMT +314.06.2020 17:0014.06.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062103Дата и время окончания срока приема заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2020 17:0015.06.2020 17:0015.06.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062103Дата и время вскрытия заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва
Подведение итогов не позднее
16.06.2020 17:0016.06.2020 17:0016.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062103Подведение итогов не позднее Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)
Начальная цена
33 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 000 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454053, г.Челябинск, Троицкий тракт 46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Адрес местонахождения
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
24.10.75.110
Документация лота
Кол-во: 1000000
Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2020 17:00 GMT +330.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062103Дата и время окончания срока приема заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2020 17:0030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062103Дата и время вскрытия заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2020 17:0006.05.2020 17:0006.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062103Подведение итогов не позднее Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)
Начальная цена
29 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 000 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чита: 672026, Забайкальский край, г.Чита, п.Кадала, ул.Гайдара,13В Иркутск: 665448, Иркутская область, Черемховский р-н, Михайловка р-п, станция ПоловинаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Адрес местонахождения
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
24.10.75.110
Документация лота
Кол-во: 1000000
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