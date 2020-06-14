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    Главная / Торги / Проведение запроса предложений на реализацию материалов повторного использования (МПИ)

    Проведение запроса предложений на реализацию материалов повторного использования (МПИ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2020 17:0014.06.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062103Дата и время окончания срока приема заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП062103

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20-01

    Наименование закупки

    Проведение запроса предложений на реализацию материалов повторного использования (МПИ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
    Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ

    Юридический адрес

    105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2

    Почтовый адрес

    105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 663-12-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    v.sapogova@translom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сапогова Валентина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2020 17:00 GMT +314.06.2020 17:0014.06.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062103Дата и время окончания срока приема заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2020 17:0015.06.2020 17:0015.06.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062103Дата и время вскрытия заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2020 17:0016.06.2020 17:0016.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062103Подведение итогов не позднее Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.202016.06.2020 17:0016.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062103Подведение итогов не позднее Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)

    Начальная цена

    33 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 000 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454053, г.Челябинск, Троицкий тракт 46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара осуществляется Покупателем на условиях предоплаты в размере 100% от стоимости партии товара, установленной в спецификации. Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета. Поставка Товара осуществляется только на складе Поставщика, в стоимость входит погрузо-разгрузочные работы
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
    Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ

    Адрес местонахождения

    105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2

    105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12

    Классификатор ОКПД2

    24.10.75.110

    Профили рельсовые для железных дорог стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ

    27.05.2020

    Извещение

    27.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,3-12,50 м)"

    Кол-во: 1000000

    Лот 2

    Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2020 17:00 GMT +330.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062103Дата и время окончания срока приема заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.04.2020 17:0030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062103Дата и время вскрытия заявок Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.05.2020 17:0006.05.2020 17:0006.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062103Подведение итогов не позднее Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.05.202006.05.2020 17:0006.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062103Подведение итогов не позднее Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,4-12,5 м)

    Начальная цена

    29 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 000 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чита: 672026, Забайкальский край, г.Чита, п.Кадала, ул.Гайдара,13В Иркутск: 665448, Иркутская область, Черемховский р-н, Михайловка р-п, станция ПоловинаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Оплата товара осуществляется Покупателем на условиях предоплаты в размере 100% от стоимости партии товара, установленной в спецификации. Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета. Поставка Товара осуществляется только на складе Поставщика, в стоимость входит погрузо-разгрузочные работы.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
    Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ

    Адрес местонахождения

    105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2

    105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12

    Классификатор ОКПД2

    24.10.75.110

    Профили рельсовые для железных дорог стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ

    27.05.2020

    Извещение

    27.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рельс старогодный Р-65, износ вертикальный до 4-х мм, отторцованные, снятые фаски (длина 12,3-12,50 м)"

    Кол-во: 1000000

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